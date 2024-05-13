ВСУ сбросили взрывчатки на машины жителей Курской области

Украинские националисты ударили дронами по автомобилям мирных жителей села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что в результате атаки боевиков ВСУ погиб один человек, еще трое пострадали.

«Одна женщина погибла на месте, еще 3 человека получили ранения», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Раненых госпитализируют в районную больницу, где им окажут необходимую помощь, добавили в правительстве Курской области.

Сегодня утром в Министерстве обороны России сообщили об очередных попытках украинских боевиков атаковать объекты на территории РФ. По данным ведомства, дежурные средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 беспилотников над территорией Белгородской области. Кроме того, восемь ударных БПЛА были перехвачены над Курской областью, а четыре авиационные ракеты Storm Shadow и семь дронов - над Крымом. Еще четыре беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области.