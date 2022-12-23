Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах
Ограничения будут действовать до 2 января.
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В 11 аэропортах Юга и Центральной России вновь продлен режим ограничения на выполнение полетов. Росавиация сообщила, что режим будет действовать до 2 января.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в публикации на сайте ведомства.
Авиакомпаниям посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее ограничения на выполнение рейсов действовали до 27 декабря.