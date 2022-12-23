В стране и мире Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах Елизавета Потейчук Ограничения будут действовать до 2 января. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: В 11 аэропортах Юга и Центральной России вновь продлен режим ограничения на выполнение полетов. Росавиация сообщила, что режим будет действовать до 2 января. «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в публикации на сайте ведомства. Авиакомпаниям посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Ранее ограничения на выполнение рейсов действовали до 27 декабря. Экспертное мнение и аналитика