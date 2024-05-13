Раненного при атаке ВСУ малыша доставили в Москву в тяжелом состоянии

Полуторамесячного ребенка, получившего тяжелые ранения при воскресном массированном ударе ВСУ по Белгороду, доставили в РДКБ в Москве вместе с матерью, она также пострадала при обстреле. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«На данный момент малыш находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена полученной минно-взрывной травмой, а также ожогами верхних дыхательных путей и мягких тканей головы», - сказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Анна Пыталь.

Сообщается, что пострадавших доставили вертолетом санитарной авиации в сопровождении реаниматологов, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Малышу предстоит пройти полное лабораторное и инструментальное обследование, после чего будет определено лечение.

Напомним, в результате обрушения подъезда многоквартирного дома после удара ВСУ пострадали 27 человек, трое из них - спасатели МЧС. Всего в федеральные клиники были направлены шестеро пострадавших, еще 11 человек остаются в местных больницах Белгорода.