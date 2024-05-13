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Наказание за изменение внешнего вида госномера ужесточат

Правительственная комиссия поддержала законопроект о штрафах за скрытые автомобильные номера.
Ян Брацкий 2024-05-13 13:22:19
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Ответственность за скрытые автомобильные номера могут существенно ужесточить. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия. С инициативой выступили в МВД.

Кроме того, предлагается штрафовать за повторное в течение года управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, пишет Интерфакс.

Ранее в МВД предлагали более радикальные методы борьбы с водителями, на автомобилях которых не установлены или не читаются регистрационные номера. В начале года ведомство предлагало лишать таких водителей прав на срок от одного года до полутора лет.

#Автомобили #МВД #закон #штрафы #госномер
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