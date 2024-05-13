Наказание за изменение внешнего вида госномера ужесточат

Ответственность за скрытые автомобильные номера могут существенно ужесточить. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия. С инициативой выступили в МВД.

Кроме того, предлагается штрафовать за повторное в течение года управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, пишет Интерфакс.

Ранее в МВД предлагали более радикальные методы борьбы с водителями, на автомобилях которых не установлены или не читаются регистрационные номера. В начале года ведомство предлагало лишать таких водителей прав на срок от одного года до полутора лет.