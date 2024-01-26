МВД предложило лишать прав за езду со скрывающими номера устройствами

Министерство внутренних дел России предложило лишать прав водителей, которые ездят со скрытыми или видоизмененными госномерами на автомобилях. Об этом сообщает МВД Медиа.

Полицейские разработали изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Они ужесточают ответственность за езду на машинах с использованием устройств, которые затрудняют распознавание регистрационных номеров, видоизменяют или скрывают их.

Теперь за это предлагают лишать водительских прав на срок от одного года до полутора лет. Устройства, о которых идет речь, предлагается конфисковывать, чтобы их больше нельзя было использовать.

Сейчас за нечитаемые номера полагается штраф в 500 рублей. Штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев наказывается езда с измененными или скрытыми номерами.

Сейчас проект закона проходит общественное обсуждение.