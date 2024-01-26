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МВД предложило лишать прав за езду со скрывающими номера устройствами

Сейчас за нечитаемые номера полагается штраф в 500 рублей. Штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев наказывается езда с измененными или скрытыми номерами.
Владимир Рубанов 2024-01-26 17:08:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Министерство внутренних дел России предложило лишать прав водителей, которые ездят со скрытыми или видоизмененными госномерами на автомобилях. Об этом сообщает МВД Медиа.

Полицейские разработали изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Они ужесточают ответственность за езду на машинах с использованием устройств, которые затрудняют распознавание регистрационных номеров, видоизменяют или скрывают их.

Теперь за это предлагают лишать водительских прав на срок от одного года до полутора лет. Устройства, о которых идет речь, предлагается конфисковывать, чтобы их больше нельзя было использовать.

Сейчас за нечитаемые номера полагается штраф в 500 рублей. Штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев наказывается езда с измененными или скрытыми номерами.

Сейчас проект закона проходит общественное обсуждение.

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