Белоусов указал на проблемы с лечением и льготами для участников СВО

Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны, указал на проблемы с лечением и льготами военнослужащих, задействованных в проведении специальной военной операции.

«Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать», - сказал Белоусов во время выступления в Совете Федерации.

Выступая в верхней палате парламента, кандидат на пост главы российского оборонного ведомства отметил, что задействованным в проведении спецоперации военным подняли минимальное денежное довольстве до 200 тысяч рублей, однако жизнь не сводится только к выплатам и в Минобороны есть над чем работать.

Белоусов указал на необходимость решения проблемы бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащим, а также важность работы, направленной на обеспечение жильем бойцов СВО.

Напомним, в Совете Федерации России начались консультации по кандидатурам на должности руководителей федеральных ведомств, предложенным президентом 12 мая. Завтра, 14 мая, пройдут обсуждения на заседании сенаторов.