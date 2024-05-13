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Белоусов указал на проблемы с лечением и льготами для участников СВО

Кандидат на пост министра обороны РФ рассказал, над чем стоит поработать в Минобороны.
Андрей Аркадьев 2024-05-13 13:01:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Совет Федерации РФ

Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны, указал на проблемы с лечением и льготами военнослужащих, задействованных в проведении специальной военной операции.

«Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать», - сказал Белоусов во время выступления в Совете Федерации.

Выступая в верхней палате парламента, кандидат на пост главы российского оборонного ведомства отметил, что задействованным в проведении спецоперации военным подняли минимальное денежное довольстве до 200 тысяч рублей, однако жизнь не сводится только к выплатам и в Минобороны есть над чем работать.

Белоусов указал на необходимость решения проблемы бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащим, а также важность работы, направленной на обеспечение жильем бойцов СВО.

Напомним, в Совете Федерации России начались консультации по кандидатурам на должности руководителей федеральных ведомств, предложенным президентом 12 мая. Завтра, 14 мая, пройдут обсуждения на заседании сенаторов.

#Лечение #МО РФ #льготы #Белоусов #СВО
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