Если западные страны собираются противостоять России «на поле боя» вокруг украинского кризиса, то это их право. Об этом заявил кандидат на пост главы МИД РФ Сергей Лавров в Совфеде, где проходят консультации профильного комитета по его переназначению на эту должность.

«Если хотят на поле боя - будет на поле боя», - сказал он.

Лавров указал на готовность России к проведению переговоров в связи с ситуацией на Украине не только на словах, но и на деле. Он напомнил о переговорах с Киевом в турецком Стамбуле, когда стороны были в шаге от подписания мирного соглашения и прекращения боевых действий, причем на выгодных для Украины условиях.

В ходе стамбульских переговоров по разрешению украинского конфликта Москва последний раз решила проявить добрую волю, однако Россию снова обманули и заставили воевать.

Между тем первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов назвал фикцией швейцарскую конференцию по мирному урегулированию ситуации на Украине без участия России. По его словам, Россия не будет посещать встречу стран в Швейцарии, даже если ее пригласят.