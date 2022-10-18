В НАТО подтвердили планы поставить Киеву системы для борьбы с БПЛА

Кроме того, Йенс Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация в ближайшее время передаст Киеву оборудование для того, чтобы бороться с беспилотными летательными аппаратами.

«НАТО в ближайшие дни поставит системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам беспилотников», - сказал он в ходе внешнеполитического форума, проходящего в Берлине.

Кроме того, Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине.

«Мы внимательно следим за действиями, происходящими там, и сохраняем бдительность. Особенно, когда речь идет об учениях. Риск ядерного удара по Украине низкий. Но потенциальные последствия этого очень велики, и мы это не сбрасываем со счетов», - добавил генсек НАТО.

Накануне военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Звезде», к чему приводят попытки бойцов ВСУ сбивать высокоточные беспилотники-камикадзе «Герань», которые работают по военным объектам Украины и объектам инфраструктуры, которые влияют на снижение боевого потенциала противника.