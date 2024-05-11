10 мая около 19:20 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили двенадцать украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire под Белгородом. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Киевский режим попытался нанести атаку по территории Белгородской области, Вооруженные силы силы Российской Федерации смогли пресечь эту попытку.

Ранее стало известно, что за ночь с 10 на 11 мая системы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд ВСУ над Белгородской областью.