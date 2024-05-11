Появились кадры из Омской области, где вода отрезала 19 населенных пунктов

В результате подъема уровня воды в реках Ишим и Иртыш подтопленными оказались 317 жилых домов и 467 приусадебных участков в Усть-Ишимском районе Омской области. Отрезанными остаются 19 населенных пунктов, проезд к ним осуществляется при помощи техники высокой проходимости. На 5 участках автомобильных дорог ограничено движение.

Сотрудники МЧС России и аварийно-спасательные службы Омской области эвакуировали 401 человека, из которых 102 - дети. В двух ПВЗ находятся 86 человек, в том числе 13 детей.

Уровень воды в реке Иртыш составляет 869 сантиметров, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В реке Ишим уровень воды достиг 1633 сантиметра, специалисты прогнозируют повышения уровня.

Также известно о подтопленных 125 жилых домах и 130 участков в населенном пункте Ашеваны. Оперативные службы эвакуировали 94 человека, в числе которых были 34 ребенка. В деревне Эбаргуль Омской области подтоплен один жилой дом и 20 приусадебных участков. Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям затопленных сел: эвакуируют вещи, поднимают мебель, перевозят граждан в безопасные места.

Ранее трасса Федеральная трасса Р-402 Тюмень - Ишим - Омск начала уходить под воду. Глава региона Александр Моор сообщил, что дорожные службы и спасатели МЧС отсыпали защитные валы для и укрепляли их пленкой. По его мнению, вода может отступить от трассы в ближайшие дни.