МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Появились кадры из Омской области, где вода отрезала 19 населенных пунктов

В Усть-Ишимском районе Омской области паводок подтопил 317 домов и 467 участков.
Услада Дубинина 2024-05-11 12:02:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В результате подъема уровня воды в реках Ишим и Иртыш подтопленными оказались 317 жилых домов и 467 приусадебных участков в Усть-Ишимском районе Омской области. Отрезанными остаются 19 населенных пунктов, проезд к ним осуществляется при помощи техники высокой проходимости. На 5 участках автомобильных дорог ограничено движение. 

Сотрудники МЧС России и аварийно-спасательные службы Омской области эвакуировали 401 человека, из которых 102 - дети. В двух ПВЗ находятся 86 человек, в том числе 13 детей. 

Уровень воды в реке Иртыш составляет 869 сантиметров, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В реке Ишим уровень воды достиг 1633 сантиметра, специалисты прогнозируют повышения уровня. 

Также известно о подтопленных 125 жилых домах и 130 участков в населенном пункте Ашеваны. Оперативные службы эвакуировали 94 человека, в числе которых были 34 ребенка. В деревне Эбаргуль Омской области подтоплен один жилой дом и 20 приусадебных участков. Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям затопленных сел: эвакуируют вещи, поднимают мебель, перевозят граждан в безопасные места.

Ранее трасса Федеральная трасса Р-402 Тюмень - Ишим - Омск начала уходить под воду. Глава региона Александр Моор сообщил, что дорожные службы и спасатели МЧС отсыпали защитные валы для и укрепляли их пленкой. По его мнению, вода может отступить от трассы в ближайшие дни.

 

 

#в стране и мире #Омская область #паводок #наш эксклюзив #подтопление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213