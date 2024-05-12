МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

По Ашкелону ударили ракетой из сектора Газа

Выпущенная из сектора Газа по Ашкелону ракета попала в одно из зданий в городе.
Марина Крижановская 2024-05-12 03:56:32
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

На юге Израиля под ракетный обстрел попал город Ашкелон. Как сообщила местная газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), ракету выпустили в секторе Газа.

«По информации ЦАХАЛ и муниципальных властей, одна ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в здание в городе Ашкелоне», - указали журналисты.

При этом не сообщается, есть ли пострадавшие и каков масштаб разрушений, а также что это было за здание. Перед этим ЦАХАЛ сообщал о прозвучавших в городе сиренах воздушной тревоги.

Накануне утром 11 мая израильская армия начала усиленные обстрелы в районе города Рафах, проводя ожесточенные бои с боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Те устраивают засады с применением самодельных взрывных устройств. В свою очередь, ЦАХАЛ использует предоставленное США вооружение.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ракетный обстрел #Ашкелон
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213