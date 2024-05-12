По Ашкелону ударили ракетой из сектора Газа

На юге Израиля под ракетный обстрел попал город Ашкелон. Как сообщила местная газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), ракету выпустили в секторе Газа.

«По информации ЦАХАЛ и муниципальных властей, одна ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в здание в городе Ашкелоне», - указали журналисты.

При этом не сообщается, есть ли пострадавшие и каков масштаб разрушений, а также что это было за здание. Перед этим ЦАХАЛ сообщал о прозвучавших в городе сиренах воздушной тревоги.

Накануне утром 11 мая израильская армия начала усиленные обстрелы в районе города Рафах, проводя ожесточенные бои с боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Те устраивают засады с применением самодельных взрывных устройств. В свою очередь, ЦАХАЛ использует предоставленное США вооружение.