ВС РФ уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, об этом сообщило Минобороны РФ. Также уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины и цех производства ударных БПЛА.

«Уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах», - написано в сводке министерство обороны РФ.



Российские военные за сутки освободили пять населенных пунктов, четыре из них в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Керамик в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.