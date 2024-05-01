Глава МИД Израиля Кац назвал президента Колумбии антисемитом

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал антисемитом президента Колумбии Густаво Петро, который заявил о разрыве дипломатических отношений с Тель-Авивом из-за его операции в секторе Газа.

«Отношения между Израилем и Колумбией всегда были теплые, и ни один исполненный ненависти президент-антисемит не может этого изменить», - написал Кац в соцсети Х.

Колумбия разорвет дипотношения с Израилем со 2 мая. Об этом колумбийский лидер заявил во время выступления по случаю Дня труда. Он обвинил Израиль в геноциде палестинцев. Послу Израиля в Боготе дадут 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Колумбийский дипломат из Тель-Авива уже отозван.