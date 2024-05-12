Шведские силовики силой увели Тунберг с акции в поддержку Палестины

Экологическую активистку Грету Тунберг силой увели с митинга в поддержку Палестины. Он проходил в городе Мальме на юге Швеции, где одновременно проходит и музыкальный конкурс «Евровидение-2024».

Акция началась на площади Хюлие Сташунсторг. Из-за накала обстановки и соображений безопасности правоохранителям пришлось перенаправить проходящие через Хюлие поезда по другим веткам. Саму шведскую экоактивистку стражи правопорядка забирали уже второй раз.

Цитируя ее слова, «360» сообщает, что Тунберг назвала эти действия смешными, поскольку протестующие выступили против насилия в секторе Газа.

Участники акции начали оскорблять полицейских. В свою очередь на помощь к ним пришли коллеги из Дании и Норвегии, пытаясь оттеснить прибывающих митингующих.

При этом на фоне принятого Конгрессом США законопроекта о борьбе с антисемитизмом в стране начались пропалестинские протесты. Пятого мая полиции Нью-Йорка пришлось эвакуировать две синагоги из-за угрозы их взрыва. Местная газета сообщила, что правоохранители получили анонимные сообщения о минировании.

При этом в конце апреля в Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины.