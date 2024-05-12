Слуцкий заявил, что переговоры по Украине должны учитывать безопасность РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель Либерально-демократической партии РФ (ЛДПР) Леонид Слуцкий напомнил, что мирные переговоры по Украине возможны лишь при гарантиях неделимой безопасности России.

Как сообщает RT, попытки чешского президента Петра Павла продвиуть идею об отказе киевских властей от членства в НАТО взамен на размещение контингентов западных стран на украинской территории и получение таким образом гарантий безопасности Слуцкий назвал «мертворожденной "формулой"».

«Не мытьем, так катаньем Запад пытается приблизить к границам России военную структуру альянса. Именно расширение североатлантического блока на восток и втягивание в его ареал украинских территорий стало одной из причин СВО. Россия вынуждена была встать на защиту людей Донбасса и своих национальных интересов», - указал политик.

Говоря о гарантиях неделимой безопасности России, он обратил внимание на предложения Западу в декабре 2021 года подписать соответствующий юридически обязывающий договор. Однако тогда политики Запада, добавил Слуцкий, «продолжали лгать и рассказывать про "политику открытых дверей НАТО"».

Как сообщил 11 мая президент Чехии Петр Павел, никто не отрицает возможность вступления Украины в альянс в будущем, в то время как на саммите в Соединенных Штатах не планируется обсуждать украинское членство в НАТО.