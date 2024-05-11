На саммите в США не планируют решать вопрос членства Украины в НАТО

На саммите в Вашингтоне не примут решения о вступлении Украины в НАТО, об этом сообщил президент Чехии Петр Павел. Тем не менее, он отметил, что никто не отрицает возможности включения Украины в НАТО в будущем.

«На саммите в Вашингтоне решение о членстве Украины в НАТО принято не будет. Но еще больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Скажем так, это промежуточный шаг на пути к членству», - сообщил он в интервью газете die Presse.

Он подчеркнул при этом, что задача НАТО - дать понять России, что для нее вступление Украины в альянс не представляет угрозы. Он также предположил, что можно было бы «обменять» отказ Украины от членства в НАТО на гарантии безопасности для нее.

Ранее помощник президента США Томас Райт заявил, что в ближайшие годы Украине не стоит надеяться на вступление в альянс. По его словам, для этого ей нужно занять более крепкое положение на мировой арене.