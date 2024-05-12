Путин предложил назначить Лаврова главой МИД РФ

Президент России Владимир Путин предложил назначить Сергея Лаврова министром иностранных дел. Об этом сообщает Совет Федерации в официальном телеграм-канале.

Путин после проведения консультаций в Совете Федерации предложил кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

Сергей Лавров с 2004 года занимает должность главы Министерства иностранных дел.

На заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая сенаторы проведут консультации по предложенным Путиным кандидатам.

Ранее в 18 комитетах Государственной Думы поддержали все кандидатуры, предложенные в новый состав кабинета министров.