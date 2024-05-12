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Путин предложил назначить Лаврова главой МИД РФ

Путин предложил кандидатуру Лаврова на пост министра иностранных дел.
Мария Зайцева 2024-05-12 21:18:05
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Президент России Владимир Путин предложил назначить Сергея Лаврова министром иностранных дел. Об этом сообщает Совет Федерации в официальном телеграм-канале.

Путин после проведения консультаций в Совете Федерации предложил кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

Сергей Лавров с 2004 года занимает должность главы Министерства иностранных дел.

На заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая сенаторы проведут консультации по предложенным Путиным кандидатам.

Ранее в 18 комитетах Государственной Думы поддержали все кандидатуры, предложенные в новый состав кабинета министров.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Владимир Путин #МИД РФ #министерство иностранных дел
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