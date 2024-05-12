Момент удара ВСУ на улице Шаландина в Белгороде попал на видео

Украинские националисты вновь нанесли удар по жилым районам Белгорода. Момент мощного прилета на улице Шаландина попал на записи видеокамер.

Официальной информации пока не поступало.

Напомним, утром 12 мая ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в Белгороде. В результате атаки обвалился подъезд в многоэтажном доме. Спасатели из-под завалов извлекли тело девяти погибших, поисково-спасательные работы еще продолжаются на месте происшествия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на месте работают также и волонтеры. Они обеспечивают сотрудников оперативных служб горячим питанием и напитками.