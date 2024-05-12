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Число погибших при разрушении дома в Белгороде выросло до четырех

Тела еще двоих людей извлекли из-под завалов частично обрушенной жилой многоэтажки.
Игнат Далакян 2024-05-12 18:13:25
© Фото: vvgladkov, telegram

Спасатели извлекли тела еще двоих погибших из-под завалов частично обрушенной многоэтажки в Белгороде. Об этом сообщило МЧС России.

«К сожалению, еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тем временем сообщает, что спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного мужчины. Это уже третий погибший в результате террористической атаки ВСУ на мирный Белгород, отметил глава региона.

Ранее сотрудники МЧС России вытащили мужчину, застрявшего в завалах частично обрушенного здания многоэтажки в Белгороде. Спасатели на протяжении нескольких часов поддерживали связь с пострадавшим.

#обрушение #МЧС РФ #белгород #Трагедия #погибшие #Вячеслав Гладков
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