Число погибших при разрушении дома в Белгороде выросло до четырех

Спасатели извлекли тела еще двоих погибших из-под завалов частично обрушенной многоэтажки в Белгороде. Об этом сообщило МЧС России.

«К сожалению, еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тем временем сообщает, что спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного мужчины. Это уже третий погибший в результате террористической атаки ВСУ на мирный Белгород, отметил глава региона.

Ранее сотрудники МЧС России вытащили мужчину, застрявшего в завалах частично обрушенного здания многоэтажки в Белгороде. Спасатели на протяжении нескольких часов поддерживали связь с пострадавшим.