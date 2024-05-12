Путин дал поручения в связи с обрушением дома в Белгороде

Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с обрушением жилого дома из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Куренков и Гладков выступили перед Путиным в связи с обрушением дома в Белгороде после атаки Украины на мирных жителей. По словам Пескова, президент дал все необходимые поручения.

Дмитрий Песков назвал обстрел киевского режима «варварским».

Ранее 12 мая в Белгороде обрушился подъезд дома после обстрела ВСУ. Гладков сообщил, что двоих погибших достали из под завалов. На месте работают сотрудники СК России, разборы завалов продолжаются.