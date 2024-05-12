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Постпредство РФ при ОБСЕ: в атаке на Белгород применялось оружие НАТО

По данным постоянного представительства, атака Украины на мирные кварталы Белгорода была совершена с помощью поставленных НАТО вооружений.
Мария Зайцева 2024-05-12 18:03:06
© Фото: МЧС РФ

Украинский обстрел мирных кварталов Белгорода был совершен с помощью оружия, которое НАТО поставила киевскому режиму. Об этом сообщает постоянное представительство России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Постпредство потребовало от руководства ОБСЕ максимально жесткого осуждения преступных действий Украины. Представительство отметило недопустимость демонстративного игнорирования гибели мирных граждан в Белгороде, Донбассе и других регионах.

В сообщении отмечается, что в ОБСЕ недопустимы двойные стандарты и политические «фильтры» при очевидных жестоких нарушениях Киевом международного гуманитарного права.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших при обрушении многоэтажного дома в Белгороде после атаки ВСУ.

#в стране и мире #НАТО #белгород #обсе #Обстрел #Постпредство РФ
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