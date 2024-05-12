На водителя утонувшего в Мойке автобуса возбудили второе дело

В Санкт-Петербурге на водителя автобуса, который ранее утонул в Мойке, возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить факты возможных нарушений миграционного законодательства. Следствие предварительно выяснило, что в феврале-марте 2024 года водитель за денежное вознаграждение зарегистрировал в своей квартире не менее десяти иностранных граждан.

По признакам преступления на Рахматшоха Курбонова возбуждено уголовное дело по 322.3 статье УК РФ, подразумевающей фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ.

Следствие уточняет все обстоятельства преступления и проверяют другие факты нарушения миграционного законодательства.

Ранее 12 мая Рахматшоха Курбонова заключили под арест на два месяца и обвинили в нарушении ПДД, которое повлекло за собой гибель людей.