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Водитель утонувшего в Мойке автобуса арестован на два месяца

Водителю предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц.
Мария Зайцева 2024-05-12 15:53:05
© Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга © Видео: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга провел заседание по делу о гибели людей в автобусе, ранее упавшем в Мойку в Питере. Водителя заключили под стражу на два месяца, до 9 июля. Об этом сообщает городская объединенная пресс-служба судов.

Рахматшоха Курбонова обвиняют в совершении преступления по пятой части 264 статьи УК РФ, подразумевающее нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть двух и более человек. Ему грозит до семи лет колонии.

В суде Курбонов раскаялся в содеянном и заявил, что жал на тормоза перед падением транспорта в реку. Обвиняемый признал свою вину.

Защита попросила для водителя домашний арест или запрет определенных действий, в том числе указав на нарушение работодателем трудовых прав. Первый адвокат добавил, что экспертиза по исправности наземного транспорта пока не была проведена. Если автобус был неисправен, то вины Курбонова нет.

Второй адвокат попросил о более мягкой форме наказания и сослался на личность фигуранта, который является гражданином России, не имеет судимостей, у него есть ипотека и трое детей. К делу приобщили то, что Курбонов в 2005 году получил диплом юриста.

11 мая в Петербурге по делу о гибели людей при падении автобуса в Мойку задержали начальника автоколонны, организовавшего перевозку людей.

#Санкт-Петербург #арест #суд #автобус #пдд #река Мойка
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