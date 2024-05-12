При обрушении дома в Белгороде пострадали 18 человек

Количество пострадавших при обрушении подъезда и крыши дома в Белгороде увеличилось до 18 человек, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

У жилой многоэтажки на улице Щорса в Белгороде обрушились подъезд и крыша здания в результате попадания в дом фрагмента украинской ракеты «Точка-У». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту обстрела Белгорода. В результате обрушения дома погибли четыре человека.

Во время обрушения крыши внизу многоэтажки работали спасатели, среди них нет пострадавших. Известно, что сотрудники МЧС спасли 12 человек, в числе которых двое детей. По распоряжению кандидата на пост министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко к месту происшествия направлены дополнительные бригады скорой помощи.