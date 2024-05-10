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Землю накрыла магнитная буря уровня G3

Ученые предупредили, что возможны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи.
Игнат Далакян 2024-05-10 21:50:13
© Фото: Simone Brandt imageBROKER.com Globallookpress

На Земле началась магнитная буря сильного уровня. Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные мониторинга, возмущенность магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G3. Это соответствует значению «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - «экстремально сильно», а G1 - «слабо».

Отмечается, что при данном уровне возмущенности магнитного поля на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, например, ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов.

Также указывается, что вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния, сообщили в ИПГ.

Ранее на Солнце ученые зарегистрировали две мощные вспышки с разницей в шесть часов. Взрывы были зарегистрированы в одном и том же участке небесного тела. Значительные дозы лучистой радиации были поглощены верхней атмосферой Земли.

#в стране и мире #Земля #ученые #магнитная буря #энергосистемы
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