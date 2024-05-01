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Участники шествий во Франции сожгли полицейскую машину

Противостоящие полиции участники «черного блока» (black bloc) продолжают бить витрины.
Владимир Рубанов 2024-05-01 19:14:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Радикально настроенные участники первомайских шествий в Париже разбили витрины и несколько остановок, разбили как минимум две гражданские машины и подожгли один полицейский микроавтобус, сообщил корреспондент «Звезды» с места событий.

Противостоящие полиции участники «черного блока» (black bloc) продолжают бить витрины.

Ранее сообщалось, что перед началом традиционного первомайского шествия профсоюзов в их колонны вмешались радикальные активисты, которые начали задирать полицию, жечь файеры и громить витрины.

Сообщалось, что задержаны больше 30 человек. Есть пострадавшие полицейские и протестующие. К шествиям манифестантов добавились пропалестинские активисты, а также противники Олимпийских игр в Париже.

Всего в этот день ожидается участие в акциях до 150 тысяч человек по всей Франции.

#Франция #Париж #беспорядки #погромы #наш эксклюзив #акции протеста #первомайские шествия
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