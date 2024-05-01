Беспорядки начались в ходе первомайских шествий во Франции

Перед началом первомайского шествия в Париже задержаны 15 человек, сообщает Le Figaro. Столкновения манифестантов с полицией вспыхнули в Нанте и Лионе, там задержаны 17 человек. К шествиям присоединились пропалестинские активисты. Противники Олимпийских игр воспользовались поводом, чтобы сжечь олимпийские кольца в Париже.

Парижское шествие началось вскоре после 14:00 с площади Республики. Его возглавили представители профсоюзов. Они требуют повышения заработной платы, прекращения огня в Газе и «более защищенной» Европы.

По данным полицейских, сотни зачинщиков беспорядков из движения black bloc пробрались в колонну. Они начали крушить витрины магазинов и поджигать мусорные баки. Радикалы бросали в сотрудников правопорядка петарды, фейерверки и стеклянные бутылки.

Полиция рассекла ультраправых участников шествия и манифестантов от профсоюзов, сообщил корреспондент «Звезды». Часть манифестантов ушла вперед, а полицейские сопровождают колонну профсоюзов.

Аресты в начале парижского шествия проходили под ругательства демонстрантов и выкрики «Все ненавидят полицию». В Париже разбиты витрины и автобусная остановка. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки, есть пострадавшие с обеих сторон.

Ожидается, что в митингах по всей Франции сегодня примут участие от 100 до 150 тысяч человек.