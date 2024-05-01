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Беспорядки начались в ходе первомайских шествий во Франции

Больше 30 человек задержано, есть пострадавшие среди демонстрантов и полицейских.
Владимир Рубанов 2024-05-01 17:14:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Перед началом первомайского шествия в Париже задержаны 15 человек, сообщает Le Figaro. Столкновения манифестантов с полицией вспыхнули в Нанте и Лионе, там задержаны 17 человек. К шествиям присоединились пропалестинские активисты. Противники Олимпийских игр воспользовались поводом, чтобы сжечь олимпийские кольца в Париже.

Парижское шествие началось вскоре после 14:00 с площади Республики. Его возглавили представители профсоюзов. Они требуют повышения заработной платы, прекращения огня в Газе и «более защищенной» Европы.

По данным полицейских, сотни зачинщиков беспорядков из движения black bloc пробрались в колонну.  Они начали крушить витрины магазинов и поджигать мусорные баки. Радикалы бросали в сотрудников правопорядка петарды, фейерверки и стеклянные бутылки.

Полиция рассекла ультраправых участников шествия и манифестантов от профсоюзов, сообщил корреспондент «Звезды». Часть манифестантов ушла вперед, а полицейские сопровождают колонну профсоюзов.

Аресты в начале парижского шествия проходили под ругательства демонстрантов и выкрики «Все ненавидят полицию». В Париже разбиты витрины и автобусная остановка. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки, есть пострадавшие с обеих сторон.

Ожидается, что в митингах по всей Франции сегодня примут участие от 100 до 150 тысяч человек.

#Франция #Париж #беспорядки #полиция #столкновения #Демонстрации #Профсоюзы #первомайские шествия
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