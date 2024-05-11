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Экономист Норфилд: альтернативный мир России и Китая ослабляет Запад

Москва и Пекин выстраивают справедливый многополярный мир.
Услада Дубинина 2024-05-11 09:16:13
© Фото: Andrei Bok, Keystone Press Agency, Globallookpress

Система сотрудничества России и Китая вызывает беспокойство у Запада, сообщил Life со ссылкой на слова бывшего директора банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли Тони Норфилда. По его мнению, альтернативный мир двух стран, в котором относятся друг к другу с уважением, влияет на ослабление Запада.

«Они бы точно хотели нарушить связи между Китаем и Россией. Но, естественно, не понимают, что все их действия лишь работают на сближение двух стран», - сообщил экономист в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Совместные проекты России и Китая не направлены на восприятие западных стран как врагов, отметил Тони Норфилд. У Запада вызывает беспокойство только выстраивание справедливого многополярного мира.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Китай не оказывает влияние на Россию в вопросе конфликта с Украиной. Со слов верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Пекин не заинтересован в давлении на Россию, несмотря на советы Евросоюза воспользоваться сотрудничеством с Москвой. 

#Китай #в стране и мире #Запад #Сотрудничество #экономист #многополярный мир
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