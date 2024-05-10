Боррель раскрыл причину отсутствия влияния Китая на Россию

Китай не пользуется своим влиянием на Россию в связи со своей незаинтересованностью в этом, сообщает Радио Sputnik с ссылкой на интервью с главой дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля испанской радиостанции RTVE.

Боррель сообщил, что в ЕС давно говорят Пекину воспользоваться своим влиянием на Москву, но он не имеет никакой заинтересованности.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности заявил, что КНР продолжает придерживаться позиции, по которой конфликт на Украине —«не их война».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай поддержит только ту международную мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом.