МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боррель раскрыл причину отсутствия влияния Китая на Россию

Жозеп Боррель заявил, что Китай сохраняет позицию того, что конфликт на Украине — «не их война».
Мария Зайцева 2024-05-10 17:59:24
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Китай не пользуется своим влиянием на Россию в связи со своей незаинтересованностью в этом, сообщает Радио Sputnik с ссылкой на интервью с главой дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля испанской радиостанции RTVE.

Боррель сообщил, что в ЕС давно говорят Пекину воспользоваться своим влиянием на Москву, но он не имеет никакой заинтересованности.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности заявил, что КНР продолжает придерживаться позиции, по которой конфликт на Украине —«не их война».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай поддержит только ту международную мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом.

#Китай #Россия #евросоюз #Жозеп Боррель
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213