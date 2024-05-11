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Брюссель утвердил проект гарантий безопасности для Киева

При этом в документе не упоминается прямое вмешательство путем ввода вооруженных сил в зону конфликта.
Глеб Владовский 2024-05-11 08:03:57
© Фото: Mikhail Palinchak, ZUMAPRESS, Globallookpress

Европейский Союз утвердил 11-страничный проект по предоставлению гарантий безопасности Украине. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении.

Согласно «конфиденциальному» документу, который оказался у издания, страны ЕС будут предоставлять Украине военную, гуманитарную, финансовую, торговую и экономическую помощь. Кроме того, предполагается оказание поддержки реформ, реконструкции и восстановления, передает ТАСС.

При этом в проекте не упоминается прямое вмешательство путем ввода войск стран-членов союза в зону конфликта, однако это не отменяет поставки вооружений и обучение военнослужащих иностранными специалистами.

Уточняется, что Брюссель планирует предоставить их Киеву не позднее июля и распространяться будут до вступления Киева в ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось о согласовании в Евросоюзе плана реформ для помощи Украины с выделением 50 миллиардов евро в качестве микрофинансовой помощи.

#Украина #ЕС #евросоюз
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