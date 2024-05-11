Брюссель утвердил проект гарантий безопасности для Киева

Европейский Союз утвердил 11-страничный проект по предоставлению гарантий безопасности Украине. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении.

Согласно «конфиденциальному» документу, который оказался у издания, страны ЕС будут предоставлять Украине военную, гуманитарную, финансовую, торговую и экономическую помощь. Кроме того, предполагается оказание поддержки реформ, реконструкции и восстановления, передает ТАСС.

При этом в проекте не упоминается прямое вмешательство путем ввода войск стран-членов союза в зону конфликта, однако это не отменяет поставки вооружений и обучение военнослужащих иностранными специалистами.

Уточняется, что Брюссель планирует предоставить их Киеву не позднее июля и распространяться будут до вступления Киева в ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось о согласовании в Евросоюзе плана реформ для помощи Украины с выделением 50 миллиардов евро в качестве микрофинансовой помощи.