МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Водители автобусов во Владивостоке не вышли на работу из-за зарплат

Более двадцати автобусов не вышли утром на линию.
Услада Дубинина 2024-05-11 08:27:16
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Водители автобусов во Владивостоке устроили забастовку из-за разногласий в вопросе размера оплаты труда, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края. Двадцать два автобуса не вышли на линию.

«Прокуратура организовала проверку соблюдения трудовых прав работников ООО "Каслар" и ООО "Владавто", по результатам которой даст принципиальную оценку соблюдению трудового законодательства как в части оплаты труда», - заявила прокуратура.

По предварительной информации, специалисты не нашли подтверждение о полной невыплате заработной платы.Также прокуратура проверит коммерческие организации на достаточность трудовых ресурсов для выполнения контрактных обязательств. На данный момент движение автобусов осуществляется в штатном режиме.

Ранее у офиса криптобиржи в «Москва-Сити» прошла забастовка из-за проблем с выводом средств. Нескольким инвесторам вызвали скорую из-за плохого самочувствия.

#в стране и мире #Владивосток #зарплата #автобусы #забастовка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213