Водители автобусов во Владивостоке не вышли на работу из-за зарплат

Водители автобусов во Владивостоке устроили забастовку из-за разногласий в вопросе размера оплаты труда, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края. Двадцать два автобуса не вышли на линию.

«Прокуратура организовала проверку соблюдения трудовых прав работников ООО "Каслар" и ООО "Владавто", по результатам которой даст принципиальную оценку соблюдению трудового законодательства как в части оплаты труда», - заявила прокуратура.

По предварительной информации, специалисты не нашли подтверждение о полной невыплате заработной платы.Также прокуратура проверит коммерческие организации на достаточность трудовых ресурсов для выполнения контрактных обязательств. На данный момент движение автобусов осуществляется в штатном режиме.

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