МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Инвесторам вызвали скорую во время забастовки у офиса в «Москва-сити»

Люди не могут вывести деньги из обменника, в котором в марте проходили обыски.
Мария Зайцева 2024-04-27 15:09:36
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Инвесторам, которые устроили двухдневную забастовку у офиса криптобиржи в «Москва-Сити», вызвали скорую. Вкладчики собираются сидеть до тех пор, пока им не вернут все вложенные деньги.

В помещении, где люди ждут ответа от сотрудников криптобиржи, было слишком душно, некоторым участникам забастовки пришлось вызвать скорую.

«Нет конкретики, мы будем сидеть до последнего», - поделился со «Звездой» один из инвесторов.

Этот вкладчик ждет с 12 часов ночи 27 апреля, но некоторые инвесторы находятся у офиса вторые сутки. По словам вкладчика, биржа работала стабильно, но 26 марта начались проблемы с выводом средств. В субботу стало невозможным еще и пополнение баланса.

Люди не могут вывести деньги из обменника. В марте в нем проходили обыски в связи с подозрением на финансирование теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее стало известно, что для финансирования теракта в «Крокусе» использовали криптовалюту.

#наш эксклюзив #Скорая помощь #инвесторы #забастовка #москва-сити #криптобиржа
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049