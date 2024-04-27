Инвесторам вызвали скорую во время забастовки у офиса в «Москва-сити»

Инвесторам, которые устроили двухдневную забастовку у офиса криптобиржи в «Москва-Сити», вызвали скорую. Вкладчики собираются сидеть до тех пор, пока им не вернут все вложенные деньги.

В помещении, где люди ждут ответа от сотрудников криптобиржи, было слишком душно, некоторым участникам забастовки пришлось вызвать скорую.

«Нет конкретики, мы будем сидеть до последнего», - поделился со «Звездой» один из инвесторов.

Этот вкладчик ждет с 12 часов ночи 27 апреля, но некоторые инвесторы находятся у офиса вторые сутки. По словам вкладчика, биржа работала стабильно, но 26 марта начались проблемы с выводом средств. В субботу стало невозможным еще и пополнение баланса.

Люди не могут вывести деньги из обменника. В марте в нем проходили обыски в связи с подозрением на финансирование теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее стало известно, что для финансирования теракта в «Крокусе» использовали криптовалюту.