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В Подольске сбили направлявшийся к Москве беспилотник

На месте падения БПЛА находятся сотрудники экстренных служб, пострадавших и разрушений нет.
Дарина Криц 2024-05-10 02:35:38
© Фото: РИА Новости

В ночь на 10 мая в Московской области перехватили летевший на Москву беспилотник. Его удалось перехватить силам противовоздушной обороны в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - сообщается в Telegram-канале столичного градоначальника.

На месте падения БПЛА работают специалисты экстренных служб.

На фоне неудач в зоне боевых действий противник все чаще пытается атаковать российские города, используя беспилотники и направляя их, в том числе, и на Москву.

#в стране и мире #Подмосковье #беспилотники #Сергей Собянин #Подольск #сбили БПЛА
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