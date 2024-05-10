В Подольске сбили направлявшийся к Москве беспилотник

В ночь на 10 мая в Московской области перехватили летевший на Москву беспилотник. Его удалось перехватить силам противовоздушной обороны в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - сообщается в Telegram-канале столичного градоначальника.

На месте падения БПЛА работают специалисты экстренных служб.

На фоне неудач в зоне боевых действий противник все чаще пытается атаковать российские города, используя беспилотники и направляя их, в том числе, и на Москву.