МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цистерна с топливом загорелась на ЖД станции в Ростовской области

МСЧ: в результате происшествия никто не пострадал.
Услада Дубинина 2024-05-11 07:21:52
© Фото: mchs_rostov Telegram © Видео: mchs_rostov Telegram

Возгорание цистерны произошло на железнодорожной станции «Куберле» в Орловском районе Ростовской области, об этом сообщило региональное МЧС. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

«На охлаждение цистерны поданы 2 лафетных ствола, проводится пенная атака. Маневровым поездом остальные вагоны перемещены на безопасное расстояние», - написано в сообщение МЧС по Ростовской области.

Информация о возгорании цистерны поступила в 1:42, специалистам в 3:54 удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров. В тушении пожара на станции задействовано 52 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.

Ранее цистерна с топливом загорелась в Симферополе. По данным МЧС по Республике Крым, один человек погиб и трое пострадали. Причиной пожара стало нарушение правил технологического процесса.

#в стране и мире #пожар #топливо #МЧС #Возгорание #жд станция
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213