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Один человек погиб в результате возгорания цистерны в Симферополе

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате пожара.
Алексей Курильченко 2024-04-24 14:22:52
© Фото: МЧС России по Республике Крым © Видео: МЧС РФ

В результате возгорания железнодорожной цистерны с топливом под Симферополем погиб один человек. Об этом сообщает управление МЧС по Республике Крым.

«По предварительной информации, три пострадавших, среди них один погибший», - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Управление также опубликовало кадры тушения пожара. Сообщается, что огонь был ликвидирован в 13.30 на площади 10 квадратных метров.

Пожар произошел 24 апреля в поселке Комсомольское под Симферополем. Причиной возгорания назвали нарушение правил технологического процесса.

 

#пожар #Крым #МЧС РФ #Симферополь #Цистерна
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