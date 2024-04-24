Один человек погиб в результате возгорания цистерны в Симферополе

В результате возгорания железнодорожной цистерны с топливом под Симферополем погиб один человек. Об этом сообщает управление МЧС по Республике Крым.

«По предварительной информации, три пострадавших, среди них один погибший», - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Управление также опубликовало кадры тушения пожара. Сообщается, что огонь был ликвидирован в 13.30 на площади 10 квадратных метров.

Пожар произошел 24 апреля в поселке Комсомольское под Симферополем. Причиной возгорания назвали нарушение правил технологического процесса.