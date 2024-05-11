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Не менее 10 человек погибли после удара Израиля по центру сектора Газа

Израильская авиация нанесла удары по жилым домам в городе Эз-Завайда в секторе Газа, что привело к гибели по меньшей мере 10 жителей.
Марина Крижановская 2024-05-11 04:43:28
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress

При авиаударах израильской армии по центральной части сектора Газа погибли не менее 10 человек. Как сообщил корреспондент ливанского телеканала Al Mayadeen, удары пришлись по домам в городе Эз-Завайда.

«Число погибших возросло до 10 в результате бомбардировки оккупационной авиацией дома семьи Аль-Хатиб к востоку от города Эз-Завайда в центральной части сектора Газа», - указали репортеры.

С начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября 2023 года погибло огромное количество человек в секторе Газа. По последним данным, число погибших от операции Израиля приблизилось к 35 тысячам.

По состоянию на 10 мая минздрав Палестины сообщил, что скончались 34 943 человека, за этот же период ранения различной степени тяжести получили 78 572 палестинца.

#сектор Газа #ввс израиля #палестино-израильский конфликт
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