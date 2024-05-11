Не менее 10 человек погибли после удара Израиля по центру сектора Газа

При авиаударах израильской армии по центральной части сектора Газа погибли не менее 10 человек. Как сообщил корреспондент ливанского телеканала Al Mayadeen, удары пришлись по домам в городе Эз-Завайда.

«Число погибших возросло до 10 в результате бомбардировки оккупационной авиацией дома семьи Аль-Хатиб к востоку от города Эз-Завайда в центральной части сектора Газа», - указали репортеры.

С начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября 2023 года погибло огромное количество человек в секторе Газа. По последним данным, число погибших от операции Израиля приблизилось к 35 тысячам.

По состоянию на 10 мая минздрав Палестины сообщил, что скончались 34 943 человека, за этот же период ранения различной степени тяжести получили 78 572 палестинца.