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Сотрудники парков будут следить за онлайн-бронью беседок для пикника

Во избежание разногласий с другими желающими занять беседку достаточно будет подтвердить бронь, показав сотрудникам парка электронный билет или QR-код.
Ирина Егорова 2024-04-18 08:01:33
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве заработал сервис бронирования мангальных зон в столичных парках. Благодаря ему можно избежать многих проблем, например, отдых не будет испорчен ожиданием или спорами с другими посетителями, заявила «Звезде» сотрудник парка «Кузьминки-Люблино» Регина Башкина.

«Вы бронируете понравившуюся беседку заранее, выбираете дату, подходящий временной интервал. Всего их три - с 10 до 14, с 14 до 18 и вечернее время - с 18 до 22. Стоимость фиксированная - 500 рублей (за 4 часа. - Прим. ред.), не зависит от дня недели, времени, спроса или местоположения», - уточнила детали Башкина.

По ее словам, посетители пикниковых зон обязаны будут соблюдать общественный порядок и правила безопасности. Следить за этим будут сотрудники парка. Во избежание разногласий с другими претендующими на беседку для отдыха достаточно будет подтвердить бронь, показав электронный билет или QR-код.

«Это позволит соблюдать порядок. Новый регламент сделает отдых комфортным и безопасным», - подчеркнула сотрудник парка.

Бронирование доступно у Борисовских прудов, в парках «Кусково», «Москорецкий», «Кузьминки-Люблино», а также в Серебряном Бору и ландшафтном заказнике «Лианозовский». В специально оборудованных точках установили мангалы, ящики, в которые можно насыпать уголь и песок, мусорные контейнеры и стенды, чтобы напоминать гостям парка о правилах безопасности. Зарезервировать беседку можно через сайт

#Москва #парк #Шашлык #отдых #наш эксклюзив #беседка #онлайн-бронирование
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