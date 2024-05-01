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Bild: в Германии подожгли садовый дом главы Rheinmetall

Немецкие левые экстремисты объяснили свой поступок недовольством из-за того, что компания обогащается за счет поставок оружия Украине.
Сергей Лебедев 2024-05-01 14:28:51
© Фото: Swen Pförtner, dpa, Global Look Press

В Германии левые экстремисты подожгли садовый домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Свой поступок они объяснили недовольством из-за того, что компания обогащается за счет поставок оружия Украине, пишет Bild.

«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера», - говорится в послании экстремистов.

Отмечается, что злоумышленники подожгли садовый домик, который расположен на участке в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Расследованием случившегося занимается отдел полиции по вопросам госбезопасности.

Напомним, в прошлом году жители небольшого немецкого городка Гросенхайна высказались против строительства завода по производству боеприпасов для Украины. Предприятие планировала возвести компания Rheinmetall.

Сообщалось, что 16 из 22 членов городского совета подписали письмо на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца с просьбой заблокировать проект строительства завода.

#в стране и мире #завод #оружие #Украина #Германия #ФРГ #Rheinmetall #экстремисты #Армин Паппергер
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