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По сообщению The New York Times, жители небольшого немецкого городка Гросенхайна высказались против строительства оружейного завода из-за общего отвращения к военным действиям и исторической близости с Москвой и страха перед ней.

«Многие люди, родившиеся в 80-х, 70-х или 60-х годах, говорят: “Нам больше не нужно оружие. Нам больше не нужна армия. Это больше не нужно. Мы хотим жить в мире с Россией”», - цитирует NYT слова Себастьяна Фишера, члена законодательного собрания немецкой земли Саксония.

Сообщается, что военный завод планировал построить Rheinmetall, самый крупный производитель вооружения и военной техники в Германии, тем самым также создав дополнительные рабочие места и восстановив старый аэродром на территории городка. Однако 16 из 22 членов городского совета подписали письмо на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца с просьбой заблокировать проект строительства завода, также выступая против продажи оружия Украине.

В публикации говорится о том, что немцы таким образом демонстрируют неприятие агрессивной внешней политики немецкого правительства и выступают против дальнейшего увеличения расходов на оборону. Одновременно с этим считается, что восточные немцы испытывают страх перед президентом РФ Владимиром Путиным и Россией в целом.

В понедельник 2 октября в американском журнале Newsweek также вышла статья, в которой выражается мнение о том, что Германии придется заплатить «страшную цену» за антироссийскую политику и следование западной политике в отношении Москвы. По мнению историка Тарик Сирил Амара, немецкие граждане к настоящему моменту разочаровались в ценностях и методах правящей партии.