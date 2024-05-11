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Стратегический участок на Шпицбергене выставили за $323 млн

В высокогорных районах Арктики на продажу выставили участок земли стоимостью 300 миллионов евро, его приобретение может иметь геополитические последствия.
Марина Крижановская 2024-05-11 02:59:52
© Фото: Leon Kuegeler PHOTOTHEK Globallookpress

Участок земли на архипелаге Шпицберген выставили на продажу, его стоимость оценивается в 300 миллионов евро или 323 миллиона долларов. Уточняется, что это единственный оставшийся частный участок на Шпицбергене. Об этом заявил представляющий интересы продавцов участка юрист Пер Киллингстад,, его слова приводит издание Bloomberg.

«Это единственная возможность для покупателя получить землю в высокогорных районах Арктики и создать стратегический плацдарм», - рассказал он.

При этом, добавил он, в последние годы к Арктике заметно вырос интерес, и связано это с изменениями в климате. Таяние льдов приводит к расширению возможностей для Северного морского пути, являющимся самой короткой трассой между Европейской частью России и Дальним Востоком.

По мнению юриста Киллингстада, продажа и покупка такого стратегического участка является «довольно чувствительной» с точки зрения геополитики.

Хотя покупатель и сможет воспользоваться землей по своему усмотрению, однако важно помнить о международном договоре 1920 года , согласно которому суверенитет Норвегии распространяется над архипелагом и существует запрет использовать его в «целях, подобных войне».

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин поделился мнением, что США не знают, что такое противостояние России в Арктике, и потребуется огромное количество времени, чтобы Вашингтон представлял собой серьезную силу в этом регионе.

#в стране и мире #арктика #геополитика #архипелаг Шпицберген #продажа земли
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