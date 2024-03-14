МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Литовкин: США не знают, что такое противостояние РФ в Арктике

По его мнению, у Вашингтона никогда не было серьезных позиций в этом регионе.
Глеб Владовский 2024-03-14 17:25:01
© Фото: Rosatom, Globallookpress

США необходимо понимать, что такое противостояние России в Арктике, заявил в эфире Радио Sputnik полковник в отставке Виктор Литовкин.

По мнению эксперта, для того, чтобы Вашингтон представлял собой серьезную силу в этом регионе, потребуется огромное количество времени.

«Это строительство новых подводных лодок, попытки заходить в район Северного полюса, выше наших территориальных вод. Это строительство новых ледоколов - у американцев нет ледоколов, тем более атомных. Это размещение гарнизонов, авиации на арктических территориях», - перечислил задачи США Литовкин.

Он также отметил, что у американцев в настоящее время огромное задач в других регионах, в том числе на Украине, Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Они провозгласили восстановление своих позиций в Арктике, но у них там никогда не было серьезных позиций. Это лозунги, чтобы вытребовать от своего конгресса дополнительные деньги для ВПК», - заключил эксперт.

Издание Business Insider опубликовало материал, в котором говорится о планах Вашингтона «восстановить свои мускулы» в Арктике, «которые атрофировались более 20 лет назад», чтобы противостоять России и Китаю в регионе.

#Россия #в стране и мире #арктика #сша
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 