Эксперт Литовкин: США не знают, что такое противостояние РФ в Арктике

США необходимо понимать, что такое противостояние России в Арктике, заявил в эфире Радио Sputnik полковник в отставке Виктор Литовкин.

По мнению эксперта, для того, чтобы Вашингтон представлял собой серьезную силу в этом регионе, потребуется огромное количество времени.

«Это строительство новых подводных лодок, попытки заходить в район Северного полюса, выше наших территориальных вод. Это строительство новых ледоколов - у американцев нет ледоколов, тем более атомных. Это размещение гарнизонов, авиации на арктических территориях», - перечислил задачи США Литовкин.

Он также отметил, что у американцев в настоящее время огромное задач в других регионах, в том числе на Украине, Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Они провозгласили восстановление своих позиций в Арктике, но у них там никогда не было серьезных позиций. Это лозунги, чтобы вытребовать от своего конгресса дополнительные деньги для ВПК», - заключил эксперт.

Издание Business Insider опубликовало материал, в котором говорится о планах Вашингтона «восстановить свои мускулы» в Арктике, «которые атрофировались более 20 лет назад», чтобы противостоять России и Китаю в регионе.