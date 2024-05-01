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Российские войска поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»

ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 112-ти районах, сообщили в Минобороны России.
2024-05-01 13:07:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Российской Федерации поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг», а также живую силу и военную технику украинских боевиков в 112-ти районах зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по целям наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Кроме того, за прошедшие сутки российские средства ПВО перехватили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 5 управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

Накануне в МО РФ сообщили о поражении ангара для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов ВСУ. Российские военные также ударили по двум складам военно-технического имущества противника. 

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #штаб #поражение цели #СВО
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