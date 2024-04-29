В Белом доме заявили, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие годы

Украина не станет членом НАТО в последующие несколько лет. Это следует из комментариев, которые озвучил специальный помощник президента Соединенных Штатов, старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт.

«Если вы оглянетесь назад на то, с чего это начиналось, то до Вильнюса было немножко ощущение того, что вопрос о роли Украины в НАТО, так сказать, двоичен», - цитирует ТАСС Райта.

По его словам, Соединенные Штаты пытались найти пути гарантирования вступления в Североатлантический альянс для Украины, но это сложно в связи с разгаром вооруженного конфликта на территории страны. Он отметил, что Украина сможет присоединиться в блоку как только обретет более крепкое положение на мировой арене.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не получит приглашения в альянс в июле. По его словам, Украина вступит в блок, как только «время будет подходящим». Глава Североатлантического альянса отметил, что необходим консенсус для принятия решения о вступлении Украины в НАТО.