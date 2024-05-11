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ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в Сирии

Боевики скрывались в горных массивах Аль-Амур у города Хомс.
Мария Зайцева 2024-05-11 22:27:02
© Фото: Ammar Xinhua Globallookpress

Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Боевики вышли из зоны Эт-Танф и скрывались в труднодоступных горах Аль-Амур у города Хомс.

За сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано три обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* по позициям сирийских правительственных войск.

За сутки также трижды авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США нарушила Протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

9 мая военная полиция России блокировала колонну «международной коалиции» в Сирии.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России. 

#в стране и мире #ВКС РФ #сирия #боевики #эт-танф #провинция хомс
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