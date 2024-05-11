Теннисист Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Дмитрий Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс». Соревнование проходит в Риме.

Медведев состязался с британским спортсменом Джейком Драпером. Встреча окончилась со счетом 7:5, 6:4 и длилась 1 час 47 минут.

Ожидается, что в следующем круге российский теннисист встретится с сербом Хамадом Меджедовичем.

Призовой фонд турнира превышает 7,8 миллионов долларов. Дмитрий Медведев является действующим победителем турнира серии «Мастерс».

Ранее победу в финале турнира серии ATP «Мастерс 1000» в Мадриде одержал российский теннисист Андрей Рублев. Встреча российского спортсмена с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом закончилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5.