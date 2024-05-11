В ДНР двое погибли от подрыва машины на взрывоопасном предмете

В населенном пункте Новотроицкое в Донецкой Народной Республике погибло двое мужчин в результате подрыва гражданского автомобиля на взрывоопасном предмете. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате взрыва также ранена женщина 1963 года рождения, персональные данные погибших мужчин устанавливаются.

Ранее 11 мая стало известно о девяти пострадавших в результате атаки ВСУ по ресторану в Донецке, в числе раненых находится девочка 12 лет, ученица школы №108 Петровского района города.