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В ДНР двое погибли от подрыва машины на взрывоопасном предмете

Двое мужчин погибли от взрыва машины, ранена одна женщина.
Мария Зайцева 2024-05-11 21:34:04
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В населенном пункте Новотроицкое в Донецкой Народной Республике погибло двое мужчин в результате подрыва гражданского автомобиля на взрывоопасном предмете. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате взрыва также ранена женщина 1963 года рождения, персональные данные погибших мужчин устанавливаются.

Ранее 11 мая стало известно о девяти пострадавших в результате атаки ВСУ по ресторану в Донецке, в числе раненых находится девочка 12 лет, ученица школы №108 Петровского района города.

#в стране и мире #ДНР #погибшие #ранения #взрывоопасный предмет #подрыв машины
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