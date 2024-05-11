В ГД поступили кандидатуры для утверждения на посты вице-премьеров

В Государственную думу России поступили кандидатуры для утверждения на посты заместителей премьер-министра, а также федеральных министров.

«В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров», - говорится в сообщении на сайте ГД.

В сообщении уточняется, список на посты федеральных министров подан без кандидатур силового блока.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил организовать обсуждение поступивших кандидатур. Отмечается, что расширенные заседания комитетов Госдумы пройдут в воскресенье, 12 мая, с 12:00 до 18:00.

В пресс-службе Госдумы сообщили, что каждый из кандидатов на посты в правительство должен будет представить программу основных направлений своей деятельности.

Напомним, что председатель правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение ГД РФ новый состав кабинета министров. Кандидатов в вице-премьеры и министры, согласно конституционной процедуре, рассмотрит законодательный орган.