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В ГД поступили кандидатуры для утверждения на посты вице-премьеров

Каждый из кандидатов на посты в правительство должен будет представить программу основных направлений своей деятельности.
Игнат Далакян 2024-05-11 20:24:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Государственную думу России поступили кандидатуры для утверждения на посты заместителей премьер-министра, а также федеральных министров.

«В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров», - говорится в сообщении на сайте ГД.

В сообщении уточняется, список на посты федеральных министров подан без кандидатур силового блока.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил организовать обсуждение поступивших кандидатур. Отмечается, что расширенные заседания комитетов Госдумы пройдут в воскресенье, 12 мая, с 12:00 до 18:00.

В пресс-службе Госдумы сообщили, что каждый из кандидатов на посты в правительство должен будет представить программу основных направлений своей деятельности.

Напомним, что председатель правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение ГД РФ новый состав кабинета министров. Кандидатов в вице-премьеры и министры, согласно конституционной процедуре, рассмотрит законодательный орган.

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