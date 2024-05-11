Пасечник заявил, что при атаке на Ровеньки ВСУ могли применить ATACMS

При нападении на населенный пункт Ровеньки в Луганской Народной Республике украинские боевики могли использовать ракеты ATACMS производства США с кассетными боеприпасами. Такое мнение высказал глава республики Леонид Пасечник.

«Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», - цитирует его RT.

Пасечник отметил, что количество погибших возросло до трех человек, в то время как шестеро находятся в больнице с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения. Среди пострадавших от обстрела есть один подросток.

От ударов повреждены жилые дома, сельскохозяйственная техника и гражданские автомобили. На месте происшествия находятся сотрудники регионального Следственного комитета и МЧС.