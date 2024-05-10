Три человека погибли при ударе ВСУ по городу Ровеньки в ЛНР

Украинские войска нанесли удар по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике. Представитель силовых структур сообщил, что в результате атаки начался пожар.

«Киевские силовики обстреляли Ровеньки. Начался пожар. На место выехали оперативные службы», - сказал собеседник агентства РИА Новости.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек.

«Кроме того, у нас семеро пострадавших. Четверо в тяжелом состоянии. Один из них переведен на ИВЛ. Двое в состоянии средней тяжести. У всех минно-взрывные травмы», - говорится в Telegram-канале Пащенко.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник говорил, что, по предварительным данным, погиб один человек. Еще шесть пострадали. По словам главы региона, это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом.

На место происшествия выехали пожарные службы. Информация уточняется, добавил Пасечник.