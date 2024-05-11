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Welt am Sonntag: в Германии могут вернуть обязательную военную службу

По данным издания, в ФРГ рассматривают варианты возвращения к обязательной военной службе.
Мария Зайцева 2024-05-11 17:21:30
© Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress

В Германии рассматривается возможность возвращения к обязательной военной службе. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag с ссылкой на доступ к разработанным предложениям.

По информации газеты, эксперты оборонного ведомства ФРГ не нашли возможности в экстренном случае многократно увеличить численность армии с помощью добровольцев. В связи с этим, глава Министерства обороны страны Борис Писториус планирует поступить так же, как Швеция, введя новый тип модельной службы.

По данным издания, Писториус обнародует предложение не позже начала июня, а первые три концепции были представлены на прошедшей неделе на совещании руководства организации в Оснабрюке.

Газета уточнила, что первая концепция более осторожная и подразумевает не обязательную военную службу, а использование всех возможностей добровольной службы.

Согласно второму варианту, зачисление мужчин в армию станет обязательным, но должно будет подкрепляться «комплексной моделью стимулирования в интересах военной юстиции и общественного признания».

Третье предложение состоит из идеи обязательного заполнения военной онлайн-анкеты и мужчинами, и женщинами, но отбор будет проходить по степени добровольности.

Ранее в немецкой армии произошла утечка данных засекреченных совещаний.

#в стране и мире #Германия #ФРГ #борис писториус #обязательная военная служба
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