Welt am Sonntag: в Германии могут вернуть обязательную военную службу

В Германии рассматривается возможность возвращения к обязательной военной службе. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag с ссылкой на доступ к разработанным предложениям.

По информации газеты, эксперты оборонного ведомства ФРГ не нашли возможности в экстренном случае многократно увеличить численность армии с помощью добровольцев. В связи с этим, глава Министерства обороны страны Борис Писториус планирует поступить так же, как Швеция, введя новый тип модельной службы.

По данным издания, Писториус обнародует предложение не позже начала июня, а первые три концепции были представлены на прошедшей неделе на совещании руководства организации в Оснабрюке.

Газета уточнила, что первая концепция более осторожная и подразумевает не обязательную военную службу, а использование всех возможностей добровольной службы.

Согласно второму варианту, зачисление мужчин в армию станет обязательным, но должно будет подкрепляться «комплексной моделью стимулирования в интересах военной юстиции и общественного признания».

Третье предложение состоит из идеи обязательного заполнения военной онлайн-анкеты и мужчинами, и женщинами, но отбор будет проходить по степени добровольности.

Ранее в немецкой армии произошла утечка данных засекреченных совещаний.